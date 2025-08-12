Habertürk
        Araç kiralama hizmetini dijitale taşıdı - Otomobil Haberleri

        Araç kiralama hizmetini dijitale taşıdı

        Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mobil üzerinden dijital araç kiralama hizmetini devreye aldı. KOBİ'ler başta olmak üzere tüm şahıs firmaları ve tüzel müşterilerin bir ya da daha fazla aracı bankalardaki kredi limitlerini kullanmadan, tek ekran üzerinden kiralayabilecekleri kaydedildi

        Giriş: 12.08.2025 - 13:03 Güncelleme: 12.08.2025 - 13:03
        Araç kiralama hizmetini dijitale taşıdı
        Garanti BBVA Mobil uygulaması araç kiralama hizmeti vermeye başlayacak.Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Filo’nun sunduğu araç kiralama hizmetleri, bundan böyle Garanti BBVA Mobil üzerinden gerçekleştirilebilecek.

        Garanti BBVA mobil uygulamasına dahil olan araç kiralama çözümü sayesinde Garanti BBVA müşterilerinin uygulama içinden sıfır kilometre araç seçeneklerini inceleyebilecekleri, fiyat bilgilerine erişebilecekleri ve sözleşme onayını dijital olarak tamamlayabilecekleri kaydedildi.

        Hem tek araç hem çoklu araç kiralamaya uygun olan sistemin, küçük işletmelerin, şahıs şirketlerinin ve serbest meslek mensuplarının farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikte tasarlandığı aktarıldı.

        Bu hizmet, müşterilere araç ihtiyacını karşılamak için alternatif bir finansman seçeneği sunuyor. Kiralama modeline, araca ilişkin bakım, onarım, lastik, sigorta, yedek araç, MTV ve ilave kış lastiği masraflarının dahil olduğu açıklandı.

        Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Mobil bankacılığın artık ana kanal haline geldiği bu dönemde, müşterilerimizin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri, zaman kazandıracak, yüksek hizmet kalitesi ile sonuç alabilecekleri bir yapı kurduk. Özellikle sermayenin çok kıymetli hale geldiği iş dünyasında, araç almak yerine kiralayan ve hatta mevcut araçlarını satarak, sermaye olarak kullanmak isteyen, onun yerine araç kiralamayı seçen ciddi sayıda KOBİ ve şahıs şirketi gözlemliyoruz. Kurduğumuz sistem gelişerek devam edecek ve bu talebi hızlıca karşılamaya yardımcı olacak" dedi.

