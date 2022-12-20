Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Araç Km Sorgulama: Plakadan ve SMS ile Araç Km Sorgulama Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Araç km sorgulama: Plakadan ve SMS ile araç km sorgulama nasıl yapılır?

Araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle pek çok kişi ikinci el araç almayı tercih etmektedir. Ancak ikinci el araçlarda sorun yaşamamak için satıcı tarafından araç ile ilgili verilen bilgilerin teyit edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde araç alındıktan sonra sorun yaşamak muhtemeldir.

Araç Km Sorgulama: Plakadan ve SMS ile Araç Km Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç kilometresi aracın yıpranmışlığının bir göstergesi olduğu için özellikle ikinci el araç alışında çok merak edilen bir konudur. Bazen satış bilgilerinde kilometre verileri doğru yazmayabilir. En kesin veriler aracın plakası ile çeşitli kaynaklardan öğrenilebilir. Araç kilometresi ne kadar düşük ise araç o kadar değerli görülür. Bu yüzden satıcı tarafından paylaşılan kilometre bilgisinin kontrol edilmesi önemlidir. Biz de bu içeriğimizde araç km sorgulama, plakadan ve SMS ile araç km sorgulama nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte araç km sorgulama ile ilgili tüm merak edilenler…

PTT Km Sorgulama

PTT km sorgulama araçların kilometrelerini sorgulama yöntemlerinden biridir. Bu sorgulamayı pttavm web sitesi aracılığıyla yapmak mümkündür. Bu sorgulamayı yapabilmek için araç plakası veya şasi numarası gerekmektedir. Bu sorgulama ekranına HGS kilometre sorgulama da denilmektedir. https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula web sitesine giriş yaparak öncelikle sorgulama türünü seçmelisiniz. Ardında gerekli bilgileri girerek sorgulamak yapabilirsiniz. Bu işlem esnasında 6 TL ücret ödemeniz gerekmektedir. Ödeme tamamlandıktan sonra araç plakasına ait tüm kilometre bilgileri ekranda görünecektir. İsterseniz e-mail olarak da bilgileri alabilirsiniz.

Tüvtürk Km Sorgulama

Araç kilometre sorgulama yapmak isteyenlerin kullandığı yöntemlerden biri Tüvtürk km sorgulama olarak bilinmektedir. Bu sorgulamayı yapabilmek için öncelikle https://www.tuvturk.com.tr/ web sitesine giriş yapmalısınız. Siteye giriş yaptıktan sonra ana sayfadan kilometre sorgulama yazan kısmı tıklayıp ilgili sayfaya girmelisiniz. Burada açılan ekrana istenilen bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz. Bilgileri girdikten sonra mutlaka site güvenlik kodu girmenizi isteyecektir. Bunu da doğru bir şekilde girdikten sonra karşınıza gelen sonuç ekranından ilgili aracın kilometre bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Tüvtürk kilometre sorgulama diğer yerlerden biraz farklıdır. Çünkü kendi aracının dışında bir sorgulama yapmak istiyorsa mutlaka aracın muayene rapor numarasını da bilmelidir.

HGS Km Sorgulama

HGS km sorgulama pttavm sitesinden https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula bu adres ile gerçekleştirilmektedir. Bu sorgulamayı yapabilmek için yanınızda aracın plaka bilgilerini bulundurmalısınız. Ayrıca bu sorgulamayı yapmak ücretlidir. İşlem sonrasında sizden 6 TL tahsil edilmektedir.

5664 Km Sorgulama

Araç kilometre sorgulamak işlemleri çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bunlar arasında belki pek çok kişiye en kolay geleni SMS ile sorgulama yapmaktır. 5664 Km sorgulama uzun yıllar çok fazla kişi tarafından kullanılmıştır. Çok fazla kişinin tercih ettiği bu yöntem 2017 yılı itibariyle kaldırılmıştır.

5665 Km Sorgulama

5665 Km sorgulama yapmak için aracın plakası ya da şase numarası gerekmektedir. Çok fazla kişi bu sorgulama için SMS yöntemini kullanmayı tercih etmektedir. Ancak bu işlem esnasında ücret ödendiği de unutulmamalıdır.

E-devlet Araç Km Sorgulama

E-devlet araç km sorgulama işlemlerini yapabilmek mümkündür. En kolay ve ücretsiz sorgulama sistemlerinden biri olan e-devlet için gerekli olan tek şey e-devlete giriş bilgileridir. Aynı zamanda e-devlete giriş yaptıktan sonra ilgili ekrana aracın plaka veya şase numarasını da girmeniz gerekmektedir. Ardından saniyeler sonra aracın kilometre bilgileri ekrana yansır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAN DONDURAN OLAY | Çocuklarını zehirlemeye çalıştı! İstanbul'da 2 çocuğuyla 4. katın balkonundan atladı!
GÜNDEM Çocuklarını zehirlemeye çalıştı! 2 çocuğuyla 4. katın ...
Son dakika: İzmir’de 37 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu!
GÜNDEM İzmir'de 37 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu!
14 BUDO seferi iptal edildi
GÜNDEM 14 BUDO seferi iptal
Konya MİT yalanı | "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda bir öğrenci daha şikayetçi!
GÜNDEM "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda bir öğrenci ...
Son dakika: D-100 karayolu kapandı! TIR'ın yükü tünele sıkıştı ve... - Haberler
GÜNDEM TIR'ın taşıdığı platform tünele sıkıştı! D-100 ...
Son dakika: Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına kelepçe! - Haberler
GÜNDEM Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına ...
İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri
Son dakika haberi | MSB: Yunanistan’a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
GÜNDEM MSB: Yunanistan'a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
Son dakika: Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı - Haberler
GÜNDEM Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
İstanbul’da DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
GÜNDEM DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.