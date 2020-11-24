Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Araç muayene ücretleri kredi kartıyla ödenebilecek! 2021 araç muayene ücretleri belli oldu mu?

Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebileceği müjdesi araç sahiplerini sevindirdi. Sene sonu yaklaşırken milyonlarca araç sahibinin gözleri 2021 araç muayene ücretlerine çevrildi. Her sene yeniden değerleme oranında arttırılan araç muayene ücretleri 2021 ne kadar olacak?

Araç muayene ücretleri kredi kartıyla ödenebilecek! 2021 araç muayene ücretleri belli oldu mu?

Araç muayene ücretlerinin nakit olarak ödeniyor olması vatandaşları zora sokuyordu. Ankara'dan gelen habere göre gelecek ay ya da yılbaşından itibaren araç muayene ücretleri kredi kartıyla da ödenebilecek. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte 2021 araç muayene ücretleri merak edilmeye başlandı. 2021 araç muayene ücretleri belli oldu mu?

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. HABERTÜRK’e konuşan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TAKSİT YAPILACAK MI?

Taksit söz konusu mu? Kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Her yıl yeniden değerleme oranında artış yapılıyor. 2021 için yüzde 9.11 oranında artış bekleniyor. Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıktı. 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2020 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,50 lira

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu mu? 2021 Asgari Ücret ne kadar olur? İşte Asgari ücret 2021 tahminle
MERAK EDİLENLER2021 Asgari ücret zammı ne kadar olur?
Aktif rasyo ne demek? BDDK'dan aktif rasyo kararı geldi!
MERAK EDİLENLERAktif rasyo ne demek?
Bitcoin SON DURUM! Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl?
MERAK EDİLENLERBitcoin rekor tazeliyor
Vergi borcu yapılandırma 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte vergi borcu yapılandırma başvurusu ekranı
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma 2020
Vergi borcu yapılandırması kanunu KYK borcunu kapsıyor mu? KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
Microsoft Teams nasıl kullanılır? Microsoft Teams nasıl kurulur? MS Teams detayları
MERAK EDİLENLERMicrosoft Teams nasıl kullanılır?
2021 Asgari Ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 ve AGİ zammıne kadar olur? İşte Asgari ücret 2021 net ve
MERAK EDİLENLER2021 Asgari Ücret ne kadar olacak?
Emekli maaşı zammı 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 emekli zammı tahminleri
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşı beklentisi
Bağkur prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? E-devlet Bağkur prim borcu yapılandırma ekranı
MERAK EDİLENLERBağkur prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 23 Kasım 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 23 Kasım listesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X