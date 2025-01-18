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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: 18 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 91 kuruş zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:31
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        Benzine zam geldi
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        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Benzinin litre fiyatına 91 kuruş artış yapıldı. Buna göre, benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 46.22 TL, Ankara'da 45.72 TL, İzmir'de ise 47.10 TL'den satılıyor.

        Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasında 47.28 TL, Ankara'da 47.95 TL, İzmir'de 48.32 TL.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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