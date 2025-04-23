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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi: 23 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - İş-Yaşam Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine 99 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 07:24 Güncelleme: 23.04.2025 - 07:24
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        Motorine zam geldi
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        Brent petrol yüzde 0,85 yükselerek 68,01 seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Motorinin litresine 99 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 45.77 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 46.13 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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