        Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: Benzine indirim geldi... İşte 17 Aralık 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Benzine indirim geldi

        Benzinin litre fiyatına ortalama 77 kuruş indirim gerçekleşti. Yapılan indirim tabelalara yansıdı

        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 07:38 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:38
        Benzine indirim geldi
        ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Brent ham petrol, yüzde 1,15 yükselerek varil başına 59,60 dolara yükseldi.

        Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve rafineri marjlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıdı.

        Benzinin litre fiyatına ortalama 77 kuruş indirim gerçekleşti. Yapılan indirim tabelalara yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 51.78 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

        LPG litre fiyatı: 28.51 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 52.63 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.19 TL

        LPG litre fiyatı: 28.40 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.56 TL

        LPG litre fiyatı: 28.33 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

