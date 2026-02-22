Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aracın kaputunda sürükledi | Son dakika haberleri

        Aracın kaputunda sürükledi

        Başkentte, kaputunda bir kişinin bulunmasına rağmen sürülen araç, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 22:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracın kaputunda sürükledi

        Ankara'da Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında, sürücü kursu öğretmeni C.Ö. ile otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç. sürücü kursu aracının kaputuna tutunarak hareket etmesini engellemek istedi. C.Ö. ise otomobili sürmeye devam etti.

        Otomobilin hareket halinde olduğu anlar, bir başka otomobille seyir halindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Yolu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan C.Ö. gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de düştüğü araç üzerinden geçip duvara sıkıştırdı: Sinema gibi

        KAĞITHANE'de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi. Duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esna...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?