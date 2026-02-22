Aracın kaputunda sürükledi

KAĞITHANE'de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi. Duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esna... Daha Fazla Göster

KAĞITHANE'de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi. Duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esnaf Sedat Polat (36), "Türk filmine koysak sinema gibi. Türkiye'de ilk defa canlı birşey bu örnektir. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demek" dedi. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA) Daha Az Göster