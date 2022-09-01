Aracın tavanına eşek düştü! Yolcu öldü! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Çameli ilçesi Karayolu Bostan Deresi mevkiinde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

YOLA ÇIKAN EŞEĞE ÇARPTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Acıpayam’dan Çameli Cumaalanı istikametine gitmekte olan Osman Soy idaresindeki otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı.

EŞEK OTOMOBİLİN TAVANINA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle eşek otomobilin tavanına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yolcu konumunda bulunan baba Hüseyin Soy’u ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya dönerken, eşek ise öldü.