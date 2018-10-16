Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapmak amacıyla yola çıkan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde bulunan durakta bir kadının fuhuş amaçlı otostop çektiği ihbarı geldi. Bunun üzerine kadını izlemeye alan ekipler, şüphelinin bir süre sonra araca bindiğini, aracın 20-25 metre ilerleyerek, bir cami önünde park ettiğini tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANIP SERBEST BIRAKILDILAR

İHA'nın haberine göre araçtan 1 erkek şüphelinin inerek etrafa baktığını belirleyen ekipler, 1 erkek ve 1 kadın şüphelinin 50 lira karşılığında fuhuş yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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