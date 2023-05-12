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'Araf 6: Ölüm' 19 Mayıs'ta vizyona giriyor

Oyuncu kadrosunda; Gökhan Eryılmaz, Esenay Kılıç, Ekin İklim Çayoğlu, İrem Büğrüoğlu, Batuhan Soncul, Şengül Kaya ve Buğra Kılıçarslan'ın yer aldığı, yönetmen koltuğuna Tarık Karakulak ve Biray Dalkıran'ın oturduğu 'Araf 6: Ölüm' 19 Mayıs'ta beyazperdede izleyicilerle buluşacak

'Araf 6: Ölüm' 19 Mayıs'ta vizyona giriyor
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını DFGS Film ve RN Production’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda
Tarık Karakulak ve Biray Dalkıran'ın oturduğu 'Araf 6: Ölüm' 19 Mayıs'ta sinemalarda izleyicilerle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda; Gökhan Eryılmaz, Esenay Kılıç, Ekin İklim Çayoğlu, İrem Büğrüoğlu, Batuhan Soncul, Şengül Kaya ve Buğra Kılıçarslan'ın yer aldığı 'Araf 6: Ölüm', korku sahneleriylede izliyecilerin rüyalarına girecek.

'ARAF 6: ÖLÜM'ÜN KONUSU NEDİR?

Türkiye ve ABD'de çekimleri tamamlanan filmin konusu ise şu şekilde; bir ilkokul öğretmeni olan Yavuz’un sınıfına yeni gelen bir kız öğrenciden sonra hayatının kâbusa dönüşünü konu alıyor. Yavuz öğretmen başına gelen kötü olayları her ne kadar küçük kızla ilişkilendirmek istemese de, her olayda küçük kızın karşısına çıkmasına da bir anlam verememektedir. Küçük kızla arasındaki bağlantıyı öğrenmeye çalışırken her adımda ölüme biraz daha yaklaşmaktadır.

Gerçek hayatta yaşanmış bir olayı anlatan, izleyenlerin kendisinden parçalar bulacağı karakterleriyle, etkileyici korku ve gerilim sahneleriyle izleyiciyi koltuğa bağlayacak olan filmin Türkiye sahnelerinin çekimini Tarık Karakulak üstlenirken, filmin Amerika sahnelerini Biray Dalkıran çekti. Ev fiyatlarının 4 milyon dolardan başladığı ve dünyaca ünlü birçok sanatçının yaşadığı, Hollywood’un gözde mekânı 'Tarihi Günbatımı Meydanı'nda (Historical Sunset Square) yapılan çekimler için özel izin alındı. Sadece çekim izni için 100.000 TL’nın üzerinde ödeme yapıldı.

Senaryosunu Vural Tumbar’ın yazdığı, 'Araf 6: Ölüm' 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek.

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