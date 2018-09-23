Aragon'da zafer Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Marc Marquez, Ducati'den Andrea Dovizioso ile girdiği liderlik mücadelesini kazandı ve bu sezon 6'ncı, kariyerinin 41. MotoGP zaferine ulaştı.

Liderin 0.6 saniye arkasındaki Dovizioso 2'nci, Marquez'den 1.2 saniye sonra bitişe gelen Suzuki Ecstar'dan Andrea Iannone ise 3. oldu.

"Pole pozisyonu"ndaki Ducati sürücüsü Jorge Lorenzo, ilk virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. 2010, 2012, 2015 şampiyonu Lorenzo'nun, sağ ayak baş parmağının çıktığı belirtildi.

Sezonun 15. yarışı Tayland Grand Prix'si, 7 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 246 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 174

3. Valentino Rossi (İtalya): 159

4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

5. Maverick Vinales (İspanya): 130

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ