Aral Şimşir'den sakatlık açıklaması: A Milli Takım'da yok!

Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'ın kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle milli takıma katılamayacağını açıkladı.

23 yaşındaki futbolcunun yaptığı açıklama şöyle:

Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek.

En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım.

Destekleriniz için teşekkür ederim.