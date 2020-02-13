Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 16,8, inşaat ciro endeksi yüzde 8,1, ticaret ciro endeksi yüzde 26,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 22,3 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4.0 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2019 yılı Aralık ayında aylık %4,0 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %4,1, inşaat ciro endeksi %2,8, ticaret ciro endeksi %4,1 ve hizmet ciro endeksi %4,2 arttı.
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