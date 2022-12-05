Kira zammı araştırmaları bugün açıklanacak olan enflasyon verileri sonrasında hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon verisi ile belirlenen kira artış oranı ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz dönemlerde açıkladığı yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...