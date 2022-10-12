10 yıl Ankara'da tiyatro çalışmalarında bulunmasının ardından İstanbul'a yerleşti. Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi.