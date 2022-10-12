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Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! İşte büyük usta Levent Kırca'nın hayatı

Levent Kırca, 7 yıl önce tam bugün aramızdan ayrılmıştı. Vefatının yedinci yılında anılan Kırca, geride birçok tiyatro oyunu, unutulmaz karakterler ve güzel anılar bıraktı. İşte, Levent Kırca'nın hayatı...

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  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    12 Ekim 2015 tarihinde vefat eden Levent Kırca, ölümünün 7.yılında anılıyor. Geriye birçok eser ve tipleme bırakan büyük usta Levent Kırca'nın filmleri, tiyatroları bugün bile herkesçe seviliyor. Peki, Levent Kırca kimdir, nerelidir? İşte, Levent Kırca'nın hayatı...
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    LEVENT KIRCA KİMDİR?

    1950 yılında öğretmen Bahriye Kırca ile ressam Mehmet Kırca'nın ikinci çocuğu olarak Samsun'da doğdu. 
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Çocukluk yıllarında annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Tiyatro ile lise yıllarında tanıştı. İlk kez 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. 
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    10 yıl Ankara'da tiyatro çalışmalarında bulunmasının ardından İstanbul'a yerleşti. Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. 
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    1978'de Taşı Toprağı Altın Şehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenliği denemesini Son adlı filmle yaptı.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti. 1998'de Işılay Saygın'ın verdiği bir demeçte "52 yaşındayım ve hâlâ bakireyim" sözlerini 'Olacak O Kadar' programında 'deliksiz süzgeç' benzetmesiyle kullanan Kırca'ya Saygın tarafından dava açıldı.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    RTÜK'e şikâyetle Kanal D'yi 1 günlüğüne kapatmış, Kırca da açlık grevi yapmıştı. 
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Deniz Baykal'ın konuyu Meclis'e taşıyacağına söz vermesi üzerine açlık grevine son verdi. Olayla ilgili İngiltere'nin gazetelerinden The Daily Telegraph, 'Komedyen seks şakası yüzünden açlık grevinde' başlığıyla olayı özetledi.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Kırca, yaşananlarla ilgili ''Biz Genelkurmay Başkanı Karadayı'yı bile canlandırdık. Kendisi bizi arayıp tebrik etti. Benim yüzümden çalıştığım kanalın kapatılmasını hazmedemiyorum'' dedi.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    2000 yılında mahkeme, yapılan esprilerde Saygın'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu kanısına varıldığını belirterek Kırca'yı 6 milyar lira manevi, 118 milyon lira maddi tazminat ödemeye mahkûm etti.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    1998 yılında 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüş, Kırca'nın bu unvanı Nisan 2015'te geri alınmıştır.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi'nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan olup 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başlamış fakat reyting alamadığından dolayı dizi 4 bölüm sürmüş ve bitmiştir.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Levent Kırca, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış, Mart 2009 Belediye Seçimleri için Demokratik Sol Parti'den Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday olmuş fakat 4. sırayı alarak kazanamamıştır.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    2011'den itibaren Aydınlık gazetesinde köşe yazarlığı yapmış, 2013 yılının Ocak ayında ise Ulusal Kanal genel müdürlüğü, daha sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş ve son olarak 30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına İşçi Partisi'nden aday olmuştur. 15.232 (%0,2) oy alarak 8. sırada yer almıştır.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

    Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?
  • Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

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