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        Aras Nehri'nin Kağızman'dan geçen bölümünde balık ölümleri

        Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Nehri'nin Denizgölü köyünden geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:56
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        Aras Nehri'nde balık ölümleri
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        Bingöl ve Palandöken Dağları eteklerinden doğup Ermenistan üzerinden Kura Nehri ile birleşerek Hazar Denizi'ne dökülen Aras Nehri'nin Kars'ın Kağızman ilçesi Denizgölü köyü yakınlarından geçen bölümlerinde toplu balık ölümleri yaşandı.

        DHA'nın haberine göre, köylüler, ölümlerin ilçe sınırları içerisinde kurulan 4 ayrı HES'in enerji üretmek amacıyla baraj kapaklarını kapatmaları sonucu gerçekleştiğini ileri sürdü.

        Aras Nehri'ndeki can çekişen balıkları çuvallara dolduran köylüler, suyun olduğu derelere götürdü.

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        Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Bölge Müdürlüğü, balık ölümleriyle ilgili yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

        "Kars ili Kağızman ilçesi Denizgölü köyü mevkiinde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin olarak 28 Şubat 2025 tarihinde yerinde incelemeler yapılmıştır. Balık ölümlerinin, Kars ili Kağızman ilçesi Denizgölü köyü köy yolu paralelinde bulunan Aras Nehri'nden ayrılan ark içinde meydana geldiği, arkın suyu alması için önünde herhangi bir engel olmadığı, Aras Nehri'nde akış sürekliliğinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mezkur köyden geçen Aras Nehri membasında bulunan Karakurt Barajı ve HES ile Kale Regülatörü ve HES işletmelerinin üretim sonuçları incelendiğinde üretime ara verilmediği ve yatağa su deşarjının sistematik olarak yapıldığı tespit edilmiştir."

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