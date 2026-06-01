        Kadınlar dünyanın hemen her ülkesinde erkeklerden daha uzun yaşıyor. Küresel veriler 5 yıla varan bir farka işaret etse de, bilim insanları bunun yalnızca "sağlıklı yaşam" tercihlerinden kaynaklanmadığını düşünüyor. Peki, kadınlara bu uzun ömür avantajını sağlayan biyolojik mekanizmalar neler olabilir?

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 08:56 Güncelleme:
        Dünyanın hemen her ülkesinde kadınların yaşam süresi erkeklerden daha uzun. Uzmanlara göre bunun arkasında yalnızca yaşam tarzı değil, genetik yapıdan hormonlara kadar uzanan karmaşık biyolojik nedenler bulunuyor. Yapılan araştırmalar, erkeklerin daha fazla risk almasının ve sağlıksız alışkanlıklara daha yatkın olmasının yaşam süresi farkını büyüttüğünü gösterirken, kadınların genetik ve hormonal yapısının önemli bir avantaj sağlayabileceğine işaret ediyor.

        KADINLAR DÜNYA GENELİNDE DAHA UZUN YAŞIYOR

        Our World in Data’nın 2021 verilerine göre kadınların ortalama yaşam süresi 73,8 yıl olurken, erkeklerde bu rakam 68,4 yıl seviyesinde kaldı. Bu veriler, kadınların dünya genelinde erkeklerden ortalama yaklaşık 5 yıl daha uzun yaşadığını gösteriyor. Ancak ülkeler arasındaki fark büyük değişiklik gösterebiliyor. Bazı ülkelerde fark 10 yılı aşarken, bazı bölgelerde ise çok daha düşük seviyelerde kalıyor.

        Yaşam süresi farkı yalnızca ileri yaşlarda ortaya çıkmıyor. Araştırmalar, erkeklerde ölüm riskinin doğumdan itibaren daha yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle genç yaşlarda trafik kazaları, şiddet olayları ve intihar gibi nedenlerin bu tablo üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

        RİSKLİ DAVRANIŞLAR FARKI BÜYÜTÜYOR

        Uzmanlara göre erkeklerin daha fazla risk alma eğiliminde olması yaşam süresini doğrudan etkiliyor. Erkeklerde sigara ve alkol kullanım oranlarının daha yüksek olması, doktora daha geç gitmeleri ve sağlık kontrollerini ihmal etmeleri de dikkat çeken faktörler arasında yer alıyor.

        Genç ve orta yaş erkek ölümlerinde yaşam tarzı belirleyici rol oynuyor. Sağlıksız beslenme, yoğun stres ve düzensiz yaşam alışkanlıklarının yaşam süresi farkını artırdığı belirtiliyor.

        BİLİM İNSANLARI X KROMOZOMUNA DİKKAT ÇEKİYOR

        Araştırmacıların odaklandığı en önemli konulardan biri de genetik yapı. Max Planck Institute tarafından yürütülen ve 1176 hayvan türünü inceleyen çalışmaya göre, memelilerin büyük bölümünde dişiler erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanları bunun nedenlerinden birinin kadınların iki X kromozomuna sahip olması olabileceğini düşünüyor.

        Erkeklerde yalnızca tek bir X kromozomu bulunması, zararlı mutasyonlara karşı daha savunmasız bir yapı oluşturabiliyor. Kadınlarda ise ikinci X kromozomu bir tür “yedek sistem” görevi görebiliyor.

        HORMONLARIN KORUYUCU ETKİSİ OLABİLİR

        Uzmanlar hormonların da yaşam süresinde önemli rol oynadığını düşünüyor. Kadınlık hormonu östrojenin bağışıklık sistemi, kalp sağlığı ve hücre koruması üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirtiliyor. Erkeklerde baskın olan testosteronun ise daha riskli davranışlarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

        Bazı araştırmalar testosteron seviyelerindeki değişimler ile yaşam süresi arasında bağlantı olabileceğini öne sürüyor. Ancak bilim insanları, yaşam süresinin tek bir hormonla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu ve biyolojik süreçlerle çevresel faktörlerin birlikte etkili olduğunu vurguluyor.

        DAHA UZUN YAŞAM, DAHA SAĞLIKLI YAŞAM MI DEMEK?

        Araştırmalar kadınların daha uzun yaşadığını gösterse de bunun her zaman daha sağlıklı yaşamak anlamına gelmediğini ortaya koyuyor. Çalışmalara göre kadınlarda bel ağrısı, kas-iskelet sistemi sorunları ve depresyon gibi ölümcül olmayan sağlık problemleri daha yaygın görülüyor.

        Uzmanlara göre uzun yaşamda biyoloji kadar yaşam tarzı da belirleyici rol oynuyor. Düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve stresten uzak yaşamın, hem kadınlar hem erkekler için yaşam süresini etkileyen en önemli unsurlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

        Haber kaynak: BBC, Our World in Data, Max Planck Institute, The Guardian, PubMed

        Görsel kaynak: iStock

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
