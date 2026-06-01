KADINLAR DÜNYA GENELİNDE DAHA UZUN YAŞIYOR

Our World in Data’nın 2021 verilerine göre kadınların ortalama yaşam süresi 73,8 yıl olurken, erkeklerde bu rakam 68,4 yıl seviyesinde kaldı. Bu veriler, kadınların dünya genelinde erkeklerden ortalama yaklaşık 5 yıl daha uzun yaşadığını gösteriyor. Ancak ülkeler arasındaki fark büyük değişiklik gösterebiliyor. Bazı ülkelerde fark 10 yılı aşarken, bazı bölgelerde ise çok daha düşük seviyelerde kalıyor.

Yaşam süresi farkı yalnızca ileri yaşlarda ortaya çıkmıyor. Araştırmalar, erkeklerde ölüm riskinin doğumdan itibaren daha yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle genç yaşlarda trafik kazaları, şiddet olayları ve intihar gibi nedenlerin bu tablo üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.