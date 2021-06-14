Arazi kavgası cinayetle bitti

Mardin'de 2 aile arasında arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
Olay, Artuklu ilçesine bağlı Elmabahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ş.T. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Olay yerine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
YORUMLAR