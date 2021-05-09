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16 yaşındaki çocuk arazi tartışmasında bıçaklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini korurken olayın faili ise yakalanarak gözaltına alındı

Arazi tartışmasında bıçaklandı
Arazi tartışmasında bıçaklandı
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İHA

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 16 yaşındaki G.U., arazi tartışması sonucu çıkan kavgada 35 yaşındaki A.A. tarafından bıçaklanarak, ağır yaralandı

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde meydana geldi. İddialara göre, bir süredir aralarında arazi tartışmaları yaşanan 16 yaşındaki G.U. ile husumetlisi A.A. arasında akşamüzeri yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki A.A., yanında bulundurduğu bıçakla 16 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan genç durumu aynı zamanda köy muhtarı olan babası Recep Uçak’a haber verdi. Ağır yaralanan G.U. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz genç, ileri seviye tedavi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç, yaklaşık 3 saat süren ameliyata alındı.

'OĞLUMUN DURUMU ÇOK AĞIR'

Oğlunun kendisini arayarak bıçaklandığını haber verdiğini söyleyen baba Recep Uçak, olayın faili ve failin yakınları ile bir süredir arazi tartışmaları yaşandığını söyledi. Uçak, “Oğlumla karşılaşıyorlar. A.A. ve annesi oğlumun üzerine çullanıyorlar. Oğlumu tahrik ediyorlar. Hatta şahsın annesi oğluma taş atıyor. Sözlü tartışma oluyor. Sonra A.A. denen şahıs beline soktuğu bıçağı çıkartıp önce annesini oğlumun üzerine salıp sonra oğlumu bıçaklamaya başlıyor. Oğlumun durumu şu an çok ağır. Hayati tehlikesi var. Allah’tan duacıyız. Oğlumu bize kavuşturur. O şahıs şuanda kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alındı. Akıbetini de bilmiyorum. Oğlum ameliyata alındı. Bekliyoruz, hayırlı haberler bekliyoruz” diyerek oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Uzun süren ameliyattan çıkartılan gencin tedavisi hastanede sürerken olayın faili olduğu iddia edilen A.A. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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