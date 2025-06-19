AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin etki analizi milletvekillerine dağıtıldı. Eti analizine göre arazi taşıtlarından alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkartılmasının Maliyeye yıllık gelir etkisi 14 milyar TL olarak hesaplandı.

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Binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahlarında yapılacak piyasa koşullarına oluşan fiyatları etkilemeyecek şekildeki düzenlemenin ise gelir veya gider etkisi beklenmediği ifade edildi.

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Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı tutarları ve vergi indirim oranları dikkate alınarak, mükelleflerin bu yatırımlardan elde ettikleri kazançlarına toplam yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanıyor. Mükelleflerin yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına da yatırıma katkı tutarının yüzde 80’ini geçmemek üzere indirimli oran uygulanıyor. TBMM’ye sunulan teklif ile indirimli kurumlar vergisi hakkı en fazla 10 hesap dönemi ile sınırlanacak ve kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 60 olarak uygulanacak. Yatırım döneminde diğer kazançlarda kullanılabilen yatırıma katkı tutarına ilişkin oran da yüzde 80’den 50’ye düşürülecek. Bunun yıllık yaklaşık 15 milyar TL gelir artırıcı etkisi olacağı öngörüldü. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasının on yıl ile sınırlandırılmasının eski teşvik belgeleri için bir sonucu olmayacağı kaydedildi.