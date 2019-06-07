Dawlance’ı satın alarak 2016 yılında dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden olan Pakistan pazarına adım atan Koç Topluluğu’nun dayanıklı tüketim ürünleri şirketi Arçelik, ülkedeki ilk mağazasını Peshawar kentinde tüketicilerle buluşturdu.

Açılış için Pakistan’a giden Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi; “Pakistan pazarı gelecekte hızlı bir büyüme yaşayacak, biz de ülkenin pazar potansiyeli doğrultusunda Türkiye’deki perakende uygulamalarımızı, bilgi ve tecrübelerimizi Dawlance markasına taşıyarak Pakistanda da ilklere imza atacağız. Dawlance markamız Pakistan’da en son teknolojiye sahip üretim tesislerimizle yeniliğin öncüsü olacak” dedi.

Verilen bilgiye göre geçmişte İpekyolu’nun önemli duraklarından biri olan Peshawar’da açılan mağazayla Türkiye’de uygulanan yeni nesil mağazacılık konsepti ilk kez bir marka tarafından Pakistan’da uygulanmış oldu.

3 YENİ MAĞAZA DAHA YOLDA

340 metrekarelik mağazada bulunan alanlarda tüketiciler satın almadan önce tüm ürünleri deneyebiliyor. Mağazada belirlenen günlerde pişirme aktiviteleri düzenleniyor.

Dawlance markasının ürün yelpazesinin yer aldığı mağazada, tüketicilere buzdolabı, çamaşır makinesi, mikro dalga fırın ve split klima gibi ürünler sunuluyor.

Arçelik’ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Pakistan’da 2019 yılı içerisinde Karachi, Lahore ve Islamabad/Rawalpindi olmak üzere 3 lokasyonda daha Dawlance mağazası açılması planlanıyor.