Arçelik'ten geri dönüşüm hamlesi

1.65 milyon atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüştürdü Arçelik, 2022 yılı sürdürülebilirlik performanslarını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştığı, 15'inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirket, 2014-2022 yılları arasında, 1.65 milyon atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüştürdüğünü bildirdi. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Geri dönüşümden emisyonlarımızı azaltmaya, ürün inovasyonundan kaynak verimliliğine birçok alanda attığımız adımları raporumuzda da paylaştık. Önümüzdeki dönemde de tüketicilerimize daha çevre dostu teknolojiler sunmak ve tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi

Ev teknolojileri şirketi Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeyi ve vizyonunu paylaştığı 15’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre şirket 2014-2022 yılları arasında 1.65 milyon Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyayı (AEEE) geri dönüştürdü. Eski ve yüksek enerji tüketen ürünlerden oluşan bu atıkların enerji verimliliği yüksek yeni ürünlerle değiştirilmesi sayesinde 434 GWh enerji tasarrufu sağlandı.

Bu miktarın, Türkiye'deki yaklaşık 54 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer ve her biri 2,5 MW kapasiteli 69 rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine denk geldiği kaydedildi.

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İnovatif teknolojileri ve enerji tasarrufu sağlayan operasyonları sayesinde 2019'dan bu yana 25.964 ton CO2 emisyonu azaltımı (2022'de 7.525 ton) ve 309.592 GJ enerji tasarrufu (2022'de 94.324 GJ) sağlayan Arçelik'in, 2050 yılında tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefi ile karbonsuzlaştırmaya odaklandığı ifade edildi.

'TÜM SÜREÇLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ODAĞINDA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu 15’inci Sürdürülebilirlik Raporu’yla ilgili açıklamasında, "Geri dönüşümden emisyonlarımızı azaltmaya, ürün inovasyonundan kaynak verimliliğine birçok alanda attığımız adımları raporumuzda da paylaştık. Önümüzdeki dönemde de tüketicilerimize daha çevre dostu teknolojiler sunmak ve tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Yapılan açıklamaya göre, Arçelik, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi ve taahhüdü doğrultusunda 2022 yılı boyunca, Enerji Verimliliği projeleri kapsamında toplamda 94.324 GJ enerji tasarrufuyla birlikte 7.525 ton CO2 emisyonunu önledi.

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Şirket, 2014-2022 yılları arasında sadece atık ürünleri geri dönüştürerek yaklaşık 214 bin ton karbon emisyonunu engellerken, Türkiye'deki 10,2 milyon hanenin günlük tüketimi kadar su tasarruf etti. Küresel üretim operasyonlarında yeşil elektrik kullanımını yüzde 65'e çıkaran Arçelik, 2022 yılı sonu itibarıyla toplamda 10.20 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 8 MİLYON DOLAR DESTEK

Raporda 2022’nin öne çıkan sürdürülebilirlik projeleri ise şu şekilde açıklandı;

• Arçelik markası, şirketin fayda odağını Ar-Ge yetkinlikleriyle birleştirerek bilim insanları, sivil toplum örgütleri, iklim aktivistleri ve sanatçıların katılımıyla İyilik Geliştirme (İyi-Ge) kurulunu hayata geçirdi. İyi-Ge Kuruluyla Türkiye çapında iklim dostu hareketi başlatan Arçelik markası, Türkiye’nin platin seviyesinde LEED sertifikasına sahip ilk iklim dostu bayisini de müşterileriyle buluşturdu.

• Arçelik, iş gücünün sürdürülebilirliğine odaklanarak çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da örnek çalışmalar yürütüyor. Kadınların STEM alanında çalışmasını teşvik etmek için 2022 yılı boyunca kadın girişimcilere 8 milyon doların üzerinde destek sağlanmasına aracılık etti.

• Pakistan, Romanya, Güney Afrika ve Türkiye'de We-inTech programı ile kadın mühendis adaylarının STEM alınana katılımına katkı sağlıyor.

• Arçelik 2022 yılında Water.org ile yeni bir ortaklık kurarak 10 bin Kenyalının güvenli suya erişimi ve sanitasyona konularında proje geliştirdi ve fayda sağladı.

• 2022’de Arçelik çalışanları, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunabileceklerini hayatlarının her alanında göstermek amacıyla, 50 ülkede gerçekleşen ve 24 saat süren bir plogging etkinliğinde katıldı.

• Şirket ayrıca Marmara Denizi'nden kurtarılan balık ağlarının geri dönüşümü konusunda Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ile iş birlikleri yürütüyor.