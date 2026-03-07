Arçelik üst yönetiminde yeni yapılanma

Arçelik Türkiye (Arçelik Pazarlama A.Ş.) Genel Müdürü ve Arçelik A.Ş. Türkiye ve Güney Asya Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak görev yapan Can Dinçer’in Arçelik CEO’su olarak atanmasının ardından şirketin üst düzey yönetim kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi.

30 yılı aşkın süredir Arçelik’te farklı alanlarda görev yapan ve 2023 yılından bu yana Arçelik A.Ş. Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Cem Kural, Arçelik Türkiye (Arçelik Pazarlama A.Ş.) Genel Müdürü ve Arçelik A.Ş. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak atandı.

Şirkette gerçekleşen atamalar kapsamında 25 yılı aşkın süredir Arçelik’te çeşitli görevler üstlenen, 2023 yılından bu yana da Arçelik Hitachi Home Appliances Genel Müdürü (CEO) ve Arçelik A.Ş. Asya Pasifik Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak görevini sürdüren Zafer Üstüner de, Arçelik Hitachi Home Appliances Genel Müdürü (CEO) ve Arçelik A.Ş. Asya, Rusya ve Sahra Altı Afrika Bölgesi Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak atandı.

Cem Kural’ın yeni görevine atanmasın ardından 30 yılı aşkın süredir Koç Topluluğu bünyesinde çeşitli görevler üstlenen ve yaklaşık 2 yıldır Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü olarak görev yapan Alp Karahasanoğlu Arçelik A.Ş. Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Cem Kural, Zafer Üstüner ve Alp Karahasanoğlu yeni görevlerine şirketin 16 Mart’ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısının ardından başlayacak.