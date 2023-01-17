Bu yeni şirkete; Whirlpool’un İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere’de bulunan 9 lokasyonundaki 14 üretim tesisiyle 38 iştirakinin yanı sıra Arçelik’in 25 Avrupa iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de devredilecek. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 20 bin çalışanı ve 24 milyon adet yıllık üretim kapasitesini bir araya getirecek yeni şirketin devraldığı toplam konsolide ciro, iki şirketin 2021 yılı finansal bilgilerine göre yaklaşık 6 milyar Euro’yu buluyor.

Arçelik ve yüzde 100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V. ile Whirlpool Cooperation ve sahibi olduğu Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan anlaşmaya göre, her iki şirketin Avrupa’da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıklarının payları Hollanda’da kurulu yeni şirketin altında toplanacak. Arçelik iştiraki Ardutch, yeni şirkette yüzde 75 oran ile çoğunluk hissesine sahip olacak. Nihai ortaklık oranı, sözleşmede belirlenen esaslara göre işleme konu şirketler için hesaplanacak 2022 yılsonu FAVÖK ve net sabit kıymet değeri gibi finansal bilgiler ile işleme konu şirketlerin kapanış tarihli finansal tablolarındaki net borçluluk ve net işletme sermayesi dikkate alınarak belirlenecek.

"ÜLKE İÇİN DEĞER YARATACAK"

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Ülkemizin en büyük şirketler topluluğu olarak etki alanımızı İngiltere’den Hindistan’a, Güney Afrika’dan ABD’ye uzanan küresel ölçekte başarı hikayeleri ile güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 38 farklı para biriminin kullanıldığı, 48 dilin konuşulduğu Koç Topluluğu şirketleri, 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörünün lider küresel oyuncularından biri olan Arçelik, Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerinin dahil olacağı bu yeni ortaklıkla hedeflerini çok daha ileriye taşıyor. Koç Topluluğu ve Arçelik’in rekabet gücünü artıracak bu yeni gelişmenin hem ülkemiz hem de paydaşlarımız için çok büyük değer yaratacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'DA LİDER BİR ŞİRKET DOĞUYOR"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise, “Topluluğumuz faaliyet gösterdiği tüm alanlarda küresel ölçekte liderlik hedefliyor. Arçelik, globalleşme vizyonuyla hem topluluğumuza hem de ülkemize örnek teşkil eden öncü bir şirket. Arçelik ve Whirlpool’un Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri, yenilikçi ürün portföyleri ve pazardaki birikimleri tüketicilere geniş seçenekler sunarken, sektörün gelişimine de katkı sağlayacak. Arçelik’in büyüme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan bu adımın, global etki alanını genişleterek, başarılarına ivme kazandıracağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

40 YIL BÖLGESEL KULLANIM HAKKI

Arçelik ve Whirlpool arasında imzalanan anlaşmaya göre yeni şirket, Arçelik'in çeşitli markaları ile tüketicilere geniş seçenekler sunan markalı ev aletlerinin (buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge vb.) üretimini, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg ve Bauknecht markaları yeni kurulacak şirketin tasarrufuna geçecek. Bu yeni şirket, Arçelik’e ait olan Beko, Blomberg ve Altus markaları ile Whirlpool markasının bölgesel kullanım hakkına 40 yıl süre ile sahip olacak.

Devir işlem sürecinin yasal onaylar ve kapanış koşullarının sağlanmasıyla 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

İki şirket ayrıca, Whirlpool'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ta kurulu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (“MENA”) pazarında faaliyette bulunan iki iştirakinin tüm hisselerinin kapanış finansal tabloları üzerinden belirlenecek net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tabi olmak üzere 20 milyon Euro nakit bedel karşılığında Ardutch tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesinin altı hafta içerisinde imzalanmasında mutabık kaldı.

Arçelik'in dünyada 45 bin çalışanı, 30 üretim tesisi ve 53 ülkedeki 83 iştiraki bulunuyor.