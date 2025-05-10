Arda Güler'e El Clasico müjdesi!
Barcelona ile Real Madrid arasında 11 Mayıs Pazar günü (yarın) oynanacak El Clasico öncesi İspanya medyasından Arda Güler müjdesi geldi.
İspanya La Liga'da şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek olan Barcelona-Real Madrid maçı 11 Mayıs Pazar günü (yarın) oynanacak.
35. hafta mücadelesi öncesi Barça, Real Madrid'in 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
TSİ 17.15'te başlayacak El Clasico'da milli futbolcu Arda Güler'in de forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken, İspanya basınından Türk futbolseverlere müjdeli haber geldi.
El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki milli futbolcu, Barcelona maçına ilk 11'de başlayacak.
Arda bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkarken, 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Yükselen formuyla dikkat çeken genç yıldız, son oynanan Celta Vigo maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olmuştu.