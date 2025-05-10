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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'e El Clasico müjdesi! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e El Clasico müjdesi!

        Barcelona ile Real Madrid arasında 11 Mayıs Pazar günü (yarın) oynanacak El Clasico öncesi İspanya medyasından Arda Güler müjdesi geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:18
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        İspanya La Liga'da şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek olan Barcelona-Real Madrid maçı 11 Mayıs Pazar günü (yarın) oynanacak.

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        35. hafta mücadelesi öncesi Barça, Real Madrid'in 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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        TSİ 17.15'te başlayacak El Clasico'da milli futbolcu Arda Güler'in de forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken, İspanya basınından Türk futbolseverlere müjdeli haber geldi.

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        El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki milli futbolcu, Barcelona maçına ilk 11'de başlayacak.

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        Arda bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkarken, 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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        Yükselen formuyla dikkat çeken genç yıldız, son oynanan Celta Vigo maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olmuştu.

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        Dev maç öncesi Barcelona 79 puanla lider durumda. Real Madrid ise 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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