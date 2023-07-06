Arda Güler'in gidiş tarihi ve sözleşme detayları ortaya çıktı! Arda Güler transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Barcelona ve Real Madrid'in transfer savaşı verdiği milli futbolcuda gülen taraf Madrid ekibi olmuştu. 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinden daha yüksek bir meblağ ile anlaşma sağlayan Arda Güler'in sözleşme detayları ve gidiş tarihi de belli oldu! HT Giriş: 06.07.2023 - 10:14 Güncelleme: 06.07.2023 - 10:36 facebook

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Arda Güler transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Fenerbahçe taraftarının göz bebeği olan genç futbolcu için Barcelona ve Real Madrid transfer savaşına girmiş, kazanan Madrid ekibi olmuştu.

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Arda Güler, Real Madrid ile el sıkışırken serbest kalma bedeli olan 17,5 milyon Euro değil, daha yüksek bir bonservis ücretiyle transfer olmayı talep etmişti.