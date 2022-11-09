Arda Güler İtalya'da manşetlerde

İtalyan gazetesinin ''Böyle yetenek yüz yılda bir gelir'' başlığıyla verdiği haberde, ''Onu İstanbul'a getirmek için Türkiye'nin en zengin ailesinin müdahalesi gerekiyordu. Arda Güler 14 yaşında Gençlerbirliği Akademisi'nde oynarken keşfedildi'' denildi.