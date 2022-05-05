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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler yarışı!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için İspanya'dan önemli bir iddia geldi!

  • 01
    Arda Güler yarışı!

    Mart ayındaki Antalyaspor maçında ilk golünü kaydeden Arda Güler, Avrupa'nın devlerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

     
  • 02
    Arda Güler yarışı!

    Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla alkış alan genç futbolcu Arda Güler için İspanya'dan bir haber gündeme gelddi.
  • 03
    Arda Güler yarışı!

    Diario Sport'ta yer alan habere göre; Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, Fenerbahçeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.
  • 04
    Arda Güler yarışı!

    Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu belirtildi.
  • 05
    Arda Güler yarışı!

    Borussia Dortmund'un, transfer için şu an Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı.

     
  • 06
    Arda Güler yarışı!

    Arda'nın bu sezon Fenerbahçe'deki istatistiklerine de yer verilirken, 17 yaşındaki futbolcunun, 24 maçta 1000 dakikadan fazla süre aldığı belirtildi.

     
  • 07
    Arda Güler yarışı!

    "KISA SÜREDE AVRUPA'YA GİDECEK"

    Arda Güler'in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatıldı.
  • 08
    Arda Güler yarışı!

    Türkiye'de genç yeteneğin Avrupa'ya transferinin kısa sürede gerçekleşeceğine inanıldığı kaydedildi.

     
  • 09
    Arda Güler yarışı!

    KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

    Profesyonel kariyerinde ligdeki ilk maçına ikinci haftada Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıkan 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 14 Mart'ta 5-2 yendiği müsabakada ise ilk golünü kaydetmişti. 
  • 10
    Arda Güler yarışı!

    Söz konusu karşılaşmanın 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Arda, 2-2 devam eden maçın 78. dakikasında fileleri havalandırmayı başarmıştı.

     
  • 11
    Arda Güler yarışı!

    Sahadaki öz güveniyle dikkati çeken Arda Güler, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu unvanını elde etmişti.
  • 12
    Arda Güler yarışı!

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