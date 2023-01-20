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2023 model Arda Kural!

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve ardından sıkıntılı günleri geride bırakan Arda Kural, objektif karşısına geçti. Saçlarını kestiren ve kilo verdiği görülen oyuncu, yeni fotoğrafını, "2023 model Arda Kural" ifadeleriyle paylaştı

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  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    2000'li yılların ilk dönemlerinde "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti. 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi gören Kural, zor günleri geride bıraktı.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    2023 MODEL!

    Geçtiğimiz aylarda "Yıldızlara Bak" filmiyle mesleğine geri dönen ve Altan Erkekli, Tarık Pabuçcuoğlu, Güven Hokna ile aynı seti paylaşan Arda Kural, yeni fotoğrafını paylaştı.

    Bir restoranda objektif karşısına geçen oyuncu, bu karesini sosyal medya hesabından, "2023 model Arda Kural..." notuyla paylaştı. Saçlarını kestiren ve yaklaşık 6 ay önce 15 kilo verdiğine dair haberler basına yansıyan Kural'ın değişimi sevenlerini şaşırttı.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    "BEN HAZIRIM"

    42 yaşındaki Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda bu kareyi, "Ben hazırım" mesajıyla yayınlamıştı.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    Öte yandan Arda Kural, daha önce Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda şunları söylemişti...

    * Sıkıntılı dönemler geçirdin, şu an kendini nasıl hissediyorsun?

    Çok iyiyim, keyfim yerinde. Sıkıntılıdan ziyade, katı dönemlerdi.

    * Katı derken?

    Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * Neden bu kadar düşündün?

    Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım.

    * Nerede yaşıyorsun şu an?

    Büyükçekmece'de annem ve kardeşimle...

    * Peki ya baban?

    Babam vefat etti.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * "Ben varoşta büyümüş bir çocuğum ve o kitlenin yıldızıyım." demiştin. Nasıl bir çocukluk geçirdin?

    Onu yanlış söylemişim. Güngören ve Esenler arasında Serinyayla diye kalan bir yerde büyüdüm. Varoş değil de alt kültürde büyümüş bir çocuğum demek istedim. Serinyayla'da 10 yaşına kadar yaşadım. Sonra Zeytinburnu'na taşındık. Bir süre de Yalova'da yaşadıktan sonra tekrar İstanbul'a geri döndüm. Güzel bir çocukluk yaşadım. Evlat sevgisi gördüm. Ailemden beklediğim karşılığı buldum da diyebilirim.

    * Seni nasıl keşfettiler?

    98-99 yıllarıydı. Beylikdüzü'nde yaşarken İnter Star'ın makyaj departmanının müdürü beni görmüş. Sonra benimle görüştü, "KRAL TV'de VJ'lik yapar mısın?" dedi. Ben de kabul ettim.

    * Sonrasında...

    İnsanlar tanımaya başladı tabi. Hayranlarımdan günde 2-3 bin mektup geliyordu. Ardından reklam teklifleri geldi pek çoğunda rol aldım.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * Peki oyunculuk nasıl başladı?

    Senarist Tayfun Güneyer, 'Eyvah Babam'ın devamı niteliğindeki 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynar mısın?' dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı.

    * İyi paralar kazanabildin mi?

    O dönemler sektörde iyi paralar vardı ama ben çok kazandığımı söyleyemem. Formalite icabı paralar kazandığım zamanlar bile oldu.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * Ünlü olmanın bedeli ağır oldu mu sizin için?

    Dizideki canlandırdığım karakterlerle, gerçek hayatım arasında ayrım koyamaz oldum. Çok fazla şeyi bir arada düşündüm. Bu sektörün beni değiştireceğini düşündüm. Gelen şöhretle hayat da değişime almıştı beni. Ben de değişmek istemiyordum. 'Olduğum gibi kalacağım' demiştim. Değişmek bana göre değildi. Çok kafa yordum.

    * Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?

    'Emret Komutanım' dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * Kim onlar?

    Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan...

    * Neden?

    Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * Yanında duran biri yok muydu?

    Sermiyan Midyat'a çok teşekkür ederim o benim hep yanımda oldu.

    * Geçmişe dönme şansınız olsaydı neyi değiştirmek isterdin? Pişmanlıkların var mı?

    Pişmanlık yaşadığım dönemler oldu. Bir sürü düşünceyi çözümlemeye çalıştım. Bugün baktığımda anlamsızmış. Kendime çok kızdım.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 20 gün kaldın. Nasıl bir süreçti?

    Buradan yine tekrar edeyim; Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum.

    * Bu süreçte oyuncu dostlarından görüştüğün biri oldu mu?

    O zamanlar kendimi yalnızlığa çektim. Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * 23 yaşında evlenip boşandın, yeniden evlenmek ister misin?

    Evlenmeyi bir daha düşünmüyorum. Annem de o dönemlerde çok karşı çıkmıştı ama evlilik hayatını yaşamayı istemiştim.

    * Yıldız Asyalı hiç aradı mı?

    O da aradı beni zor zamanlarımda. Onun da bir hayatı var artık. Yıldız'ı hala severim, iyi bir insandır.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    * Aşka inanıyor musun?

    İnanıyorum. Aşkın ne olduğunu bulmuş bir insanım.

    * Hayatının film olmasını ister misin?

    Hoşuma gider.

    * En sinirlediğin şey ne?

    İnsanların iyi yönlerini görmezden gelip sadece olumsuzluklarına odaklananlara sinirlenirim. Bir konuda ısrar edilmesinden de hoşlanmam.
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    İşte Arda Kural'ın yıllar içindeki değişimi...

    (2022)
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2021)
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2020)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2019)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2018)

     

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2017)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2016)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2013)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2012)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2011)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2010)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2009)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2008)
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2007)
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2006)
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2005)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2004)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2003)

     
  • Arda Kural'dan yeni fotoğraf: 2023 model! - Magazin haberleri

    (2000)

     

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