2023 model Arda Kural!

* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 20 gün kaldın. Nasıl bir süreçti?



Buradan yine tekrar edeyim; Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum.



* Bu süreçte oyuncu dostlarından görüştüğün biri oldu mu?



O zamanlar kendimi yalnızlığa çektim. Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir.