Arda Kural'dan yeni fotoğraf
Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve zor günleri atlatan Arda Kural, yaklaşık bir yıl sonra yeni fotoğrafını paylaştı
Giriş: 16.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:14
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2000'li yılların ilk dönemlerinde "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti.
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2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören bir dönemin ünlü oyuncusu zor günleri atlatmıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Arda Kural, bir süredir de sosyal medyadan uzaklaşmıştı.