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Arda Kural'ın yeni imajı

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

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  • Arda Kural'ın yeni imajı olay oldu - Magazin haberleri

    Bir dönem ekranların “Yerli Leonardio DiCaprio'su” olarak anılan ünlü oyuncu Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere bir süre ara vermişti.
  • Arda Kural'ın yeni imajı olay oldu - Magazin haberleri

    2000'li yılların başında Yıldız Asyalı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kural, "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine geri dönmüştü.
  • Arda Kural'ın yeni imajı olay oldu - Magazin haberleri

    ARDA KURAL'IN YENİ İMAJI

    Zor günleri geride bırakan Arda Kural, bayram pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Yeni imajını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "İyi bayramlar..." notunu düştü.
  • Arda Kural'ın yeni imajı olay oldu - Magazin haberleri

    ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRDÜ

    Öte yandan Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde şizofreni tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti.

    Annesi Gülnur Kural’la birlikte Büyükçekmece’deki bir apartman dairesinde yaşayan oyuncu, maddi sıkıntılar nedeniyle yine zor günler geçirmişti.

    Anne Gülnur Kural, ev sahibinin isteği üzerine eşyalarını alıp, abisinin yanına taşınmıştı. Arda Kural ise annesinin ısrarlarına rağmen evden ayrılmak istememişti.
  • Arda Kural'ın yeni imajı olay oldu - Magazin haberleri

    Boş dairede kalmaya devam eden eski oyuncu, geceleri de bahçedeki hamakta uyumaya başlamıştı. Ancak komşuları, garip davranışları nedeniyle Kural’dan rahatsız olunca polise şikayette bulunmuştu.

    Arda Kural’ın çocukları korkuttuğunu öne süren komşuları, genç adamı bahçeden kovmuştu. Durumu öğrenince soluğu eski apartmanında alan Gülnur Kural ise mahalleyi ayağa kaldırmıştı.

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