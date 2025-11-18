Habertürk
        Arda Turan: Fatih Terim'den öğrendim

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyeriyle ilgili verdiği röportajda, "Oyuncu ilişkilerini ve stresli anlarda çözüm bulmayı Fatih Terim'den öğrendim" dedi.

        Giriş: 18.11.2025 - 18:53 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:53
        LaLiga efsanelerinden Arda Turan, bugün Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü olarak kariyerine devam ediyor.

        İspanyol AS gazetesine konuşan Turan, futbolculuk dönemi, teknik adamlık yolculuğu ve Diego Simeone ile Luis Enrique hakkında açıklamalarda bulundu.

        “SHAKHTAR BENİM HAYALLERİMLE ÖRTÜŞTÜ”

        Shakhtar mükemmel bir organizasyon. Çok derin bir kültüre ve başarı dolu bir DNA’ya sahip. Burada çok mutluyum. Kurumsal yapı olarak gördüğüm en profesyonel kulüplerden biri. Ülkenin durumunun farkındayım ama kulüp, bizlerin bu süreçten en az etkilenmesi için her şeyi yapıyor. Ben büyük hayalleri olan bir teknik direktörüm, Shakhtar da hayal kuran bir kulüp. Vizyonlarımız mükemmel şekilde örtüştü.”

        “Bir şey kanıtlama peşinde değilim. Shakhtar’ın DNA’sında başarı var. Bu alışkanlığı geri getirmek istiyoruz. İlk hedefimiz ligi tekrar kazanmak. Çok genç bir takımız. Avrupa kupaları da bizim için çok önemli. Konferans Ligi’nde olabildiğince ileri gitmek istiyoruz.”

        FATİH TERİM, SIMEONE VE ENRIQUE AÇIKLAMASI

        Simeone’den savunma yerleşimi, kompaktlık, pres, geçiş oyunları ve duran top organizasyonlarını öğrendim. Luis Enrique’den hücum yerleşimi, kapalı savunmalara karşı çözüm üretme ve alan kullanımını öğrendim. Fatih Terim’den ise oyuncu ilişkilerini ve stresli anlarda çözüm bulmayı öğrendim.”

        "SİSTEM BAŞARIYI GETİRİR"

        “Bireysel yetenek önemli ama sistem başarıyı getirir. Sahada kolektif hareketi önceliyorum. İlk iki bölgede disiplin, son bölgedeyse yaratıcılık ve özgürlük istiyorum. Sisteme sadık oldukları sürece hata yapma hakları var.”

        ATLETICO MADRID VE BARCELONA AÇIKLAMASI

        ATLETICO MADRID

        “Orada hep birlikte büyüdük. Başarı için acı çekmeyi Atleti’de öğrendim. Kulübün en başarılı döneminin parçasıydım. Birlikte güldük, birlikte savaştık. Hep gurur duyacağım.”

        BARCELONA

        Çok farklı bir hikâyeydi. Barcelona forması giymek özeldir. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da küresel bir marka nasıl olunur, orada gördüm. ‘Mes que un club’ sözünün ne anlama geldiğini hissettim. Uzun sürebilir miydi? Evet ama kimseyi suçlamıyorum.”

        "ZAMAN NE GÖSTERİR BİLİNMEZ"

        Atletico Madrid'i bir gün çalıştırmak ister mi?

        “Elbette büyük hayallerim var ama her şey adım adım olur. Simeone inanılmaz bir teknik direktör. Onunla çalışan herkes hayat boyu hayranı olur. Şu an Shakhtar’da çok mutluyum. Atletico benim evim ama zaman ne gösterir bilinmez.”

