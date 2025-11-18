Arda Turan: Fatih Terim'den öğrendim

“SHAKHTAR BENİM HAYALLERİMLE ÖRTÜŞTÜ”

“Shakhtar mükemmel bir organizasyon. Çok derin bir kültüre ve başarı dolu bir DNA’ya sahip. Burada çok mutluyum. Kurumsal yapı olarak gördüğüm en profesyonel kulüplerden biri. Ülkenin durumunun farkındayım ama kulüp, bizlerin bu süreçten en az etkilenmesi için her şeyi yapıyor. Ben büyük hayalleri olan bir teknik direktörüm, Shakhtar da hayal kuran bir kulüp. Vizyonlarımız mükemmel şekilde örtüştü.”

“Bir şey kanıtlama peşinde değilim. Shakhtar’ın DNA’sında başarı var. Bu alışkanlığı geri getirmek istiyoruz. İlk hedefimiz ligi tekrar kazanmak. Çok genç bir takımız. Avrupa kupaları da bizim için çok önemli. Konferans Ligi’nde olabildiğince ileri gitmek istiyoruz.”