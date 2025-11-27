Arda Turan'dan duygusal açıklama!

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers ile oynayacakları maç için İrlanda'ya 16 saatte gittiklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında kendisine "Ukrayna'da teknik direktörlük yapmanın zorluklarının" sorulması üzerine, çok fazla zorluk yaşadıklarını ancak Ukrayna halkından her zaman olumlu bakmayı öğrendiğini belirtti.

Sözlerine futbolcularına teşekkür ederek başlayan Arda Turan, "Çünkü buraya 16 saatte geldik. Organizasyonumuz mükemmel, harika bir otobüsümüz, harika bir uçağımız var. Ama 16 saatin sonunda buradayız. Bir futbol takımı için bu çok zor. Şimdi antrenman yapacağız ama özel bir antrenman. Çünkü 16 saatlik bir yolculuktan sonra bizim için çok zor." diye konuştu.

Bütün zorluklara karşın her şeye olumlu tarafından baktıklarını kaydeden Arda Turan, "Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim. Oraya ilk gittiğimde bomba patlıyordu. 'Tamam füze atıldı, geçti' diyorlardı. Drone'lar onlar hiç sorun değil. Çok saygı duyuyorum. Bana sorsanız 100 tane olumsuz şey sayabilirim." ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerine de seslenen Arda Turan, "Çocuklar için hayat çok zor. Mars'ı, diğer gezegenleri düşünebilirlerdi. Şu anda savaşın zamanı değil. Kiev'de bir gece yaşarsanız, futbol hakkında konuşamazsınız. Ama bu insanlar, bunu yaptılar, saygı duyuyorum. Ukrayna halkını seviyorum. Oyuncularımı seviyorum. Kazansalar da kaybetseler de benim için sorun değil. Onlar için buradayım. Ayrıca Ukrayna halkını ailem gibi hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.