Arda Turan'dan Galatasaray'ın tebriğine cevap

Ukrayna Premier Ligi'nde sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, futbolculuğunda önemli başarılara imza attığı Galatasaray'ın kendisini tebrik ettiği sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Eski kaptanımız Arda Turan'ı, FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla tebrik ederiz." ifadeleriyle birlikte alkış ve kalp emojileri de yer aldı.

Arda Turan da Galatasaray'ın paylaşımının ardından, "Ben de güzel ailemin şampiyonluğunu kutluyorum. Nice başarılara." paylaşımı yaptı ve bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.