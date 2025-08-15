Arda Turan'dan kırmızı kart açıklaması!

Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Panathinaikos'a penaltılarla 4-3 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi.

Arda Turan ise karşılaşmada gördüğü kırmızı kart gündeme otururken, mücadelesinin ardından bu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"ÖZÜR DİLERİM"

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Türk teknik direktör, "Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım." dedi.

Arda Turan, geleceğe umutla bakacaklarını belirterek, "Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımızı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile." ifadelerini kullandı.