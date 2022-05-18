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Arda Turan'ı çileden çıkaran karar!

Futbolu bırakmaya hazırlanan Arda Turan, Domenec Torrent'in kararıyla Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı. Torrent’in bu kararı ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar

  • 01
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'da Arda Turan krizi...
  • 02
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    22 yaşında kaptanlık bandını koluna takan, kulübüne 13 milyon Euro bonservis kazandıran ve Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı tribünlere veda edemeden kariyerini noktaladı. 
  • 03
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent'e takıldı.
  • 04
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Belki de Galatasaray'a 1 maç sonra veda edecek olan Domenec Torrent, sözleşmesinin sonuna gelen Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadro dışında bıraktı.
  • 05
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    İspanyol hoca, bu tercihini "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" diyerek savundu.
  • 06
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    13 MİLYON EURO KAZANDIRDIM

    Galatasaray'a büyük emekleri geçen Arda'nın taraftarlar önünde şans bulamaması tepkileri beraberinde getirdi.
  • 07
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sessizliğini bozan Arda, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
  • 08
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni playoff'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim."
  • 09
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum."
  • 10
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    RÖVANŞ MI ALDI?

    Arda Turan’a taraftara veda etme şansının tanınmasına Galatasaray camiası ve taraftarlar büyük tepki gösterirken Domenec Torrent’in bu kararı ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
  • 11
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray bu sezon taraftarı karşısında son maçına çıkarken Arda'nın kadroda yer almaması maça damga vurdu. Bu durum Süper Lig'deki Göztepe maçından önce Fatih Terim'le paylaştığı fotoğrafı akıllara getirdi.
  • 12
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Torrent'in Arda'ya veda şansı vermeyerek, Fatih Terim’e sarılırken paylaştığı fotoğrafın 'rövanşını aldığı' şeklinde yorumlar yapıldı.
  • 13
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Adana Demirspor karşılaşmasının kadrosunda olmayan 35 yaşındaki futbolcu takım elbisesiyle Nef Stadyumu'na gelmiş, maç öncesinde Mavi Şimşekler'i karşılamıştı.
  • 14
    Arda Turan'ı çileden çıkaran karar - Son dakika Galatasaray haberleri

    Öte yandan Galatasaray'ın 2-0 geride olduğu Fenerbahçe derbisinde 84. dakikada Arda'yı oyuna sokan Torrent, daha sonra Malatya ve Altay karşılaşmalarında da almıştı. 

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