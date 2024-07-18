Arda Turan'ın ailesiyle tekne tatili devam ediyor
Arda Turan'ın, Aslıhan Turan ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'da çıktığı tekne tatili sürüyor. Cennet Koyu'nda görüntülenen Aslıhan Turan, serinlemek için ayağını suya soktu fakat su soğuk gelince bu isteğinden vazgeçti
Giriş: 18.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:41
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Arda Turan, ailesiyle birlikte bir süredir Bodrum açıklarında teknede tatil yapıyor.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; tatili devam eden Turan ailesi, teknelerini Cennet Koyu'na demirledi.
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Aslıhan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile görüntülendi.
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Çocuklarıyla ilgilenen Aslıhan Turan, bir ara sıcaktan bunalınca serinlemek için ayağını suya soktu.