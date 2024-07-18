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        Haberler Magazin Arda Turan ile Aslıhan Turan çiftinin aile tatili devam ediyor - Magazin haberleri

        Arda Turan'ın ailesiyle tekne tatili devam ediyor

        Arda Turan'ın, Aslıhan Turan ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'da çıktığı tekne tatili sürüyor. Cennet Koyu'nda görüntülenen Aslıhan Turan, serinlemek için ayağını suya soktu fakat su soğuk gelince bu isteğinden vazgeçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:41
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        Arda Turan, ailesiyle birlikte bir süredir Bodrum açıklarında teknede tatil yapıyor.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; tatili devam eden Turan ailesi, teknelerini Cennet Koyu'na demirledi.

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        Aslıhan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile görüntülendi.

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        Çocuklarıyla ilgilenen Aslıhan Turan, bir ara sıcaktan bunalınca serinlemek için ayağını suya soktu.

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        Aslıhan Turan, suyun soğuk olduğunu hissedince bu isteğinden vazgeçip çocuklarının yanına döndü. Öte yandan teknede Arda Turan'ın yer almadığı görüldü.

        #arda turan
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