Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan tatilde
Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatilini sürdürüyor
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda eşi Arda Turan ve çocuklarıyla aile tatili yapan Aslıhan Doğan Turan, Eyüpspor'un teknik direktörü olan eşinin İstanbul'daki kampa katılmasının ardından çocuklarıyla tatiline devam ediyor.
Aslıhan Doğan Turan, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da görüntülendi.
Aslıhan Doğan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile Cennet Koyu'na demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı.