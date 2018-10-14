Arda Turan'ın kariyeri, 1,5 yılda ibretlik hikayeye dönüştü!
14.10.2018 - 17:46 | Güncelleme:
Bayrampaşa’dan Barcelona’ya uzanan Arda Turan’ın müthiş hikayesi, son 1.5 senelik periyotta ise adeta ibretlik bir öyküye dönüştü. A Milli Takım’da Fatih Terim ile yaşadığı prim tartışması, ardından gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırması ve son olarak şarkıcı Berkay’la yaşadığı kavga... Tüm bu yaşananların ardından ise yıldız futbolcu, büyük bir kaosun içine girdi
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Bonservisi Barcelona'da bulunan, kariyerini Medipol Başakşehir'de kiralık olarak sürdüren Arda Turan son dönemde yeşil sahalardaki performansıyla değil, saha dışındaki olaylarıyla gündemde. Arda Turan son olarak şarkıcı Berkay'la yaşadığı olayın ardından emniyette ifade vermişti. Fanatik, Arda Turan'ın kariyeri ve son dönemini derledi. İşte o derleme...
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1987’de Bayrampaşa’da başlayıp, Avrupa’nın en büyük kulübü Barcelona’ya uzanan bir kariyer onunkisi... Başarıları ve yaptıkları hayallerinden bile büyük... Sadece futbolculuğu değil, sempatik tavırlarıyla da her gittiği yerin deyim yerindeyse maskotuydu Arda Turan.
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Sadece kulüp formasıyla değil, A Milli Takım’da da önemli başarılara imza attı. Kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan ve parmakla gösterilen oyuncusu oldu.
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"PİŞMAN DEĞİLİM"
Ancak 2015’te Atletico Madrid’ten Barcelona’ya transferiyle başlayan peri masalı, 2017’den sonra adeta kabusa döndü. A Milli Takım’da Fatih Terim ile yaşadığı prim tartışmasıyla patlak veren kriz, Arda’nın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasıyla tavan yaptı, devamında ‘pişman değilim’ deyip Ay-Yıldızlı formayı bıraktı.
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BARCELONA GÖNDERDİ
Bu olaydan sonra Barcelona da Arda’nın ipini çekti. Yıldız futbolcu daha 30 yaşında, örneğine az rastlanır bir dibe vuruşla soluğu Başakşehir’de aldı. Uzun süre oynamadı, 32. haftada ise belki de şampiyonluğun gittiği Sivasspor maçında hakeme saldırıp rekor cezayla karşı karşıya kaldı.
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HEP GÜNDEMDE OLDU
Futbol dışındaki yaşantısı; sinema kapatması, ünlü isimlerle yaşadığı aşklarıyla da hep gündemdeydi Arda. Ve son olarak Emirganda’ki bir gece kulübünde karıştığı kavgayla Türkiye’nin gündemine oturdu.
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Şarkıcı Berkay’a kafa attı, kesmedi hastaneye belinde silahla gitti. Görüntülerin medyaya yansımasıyla birlikte, “Kulübümden helallik isteyeceğim” açıklaması geldi. Yıldız isim, büyük bir kaosun içine girdi.
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Kısacası Arda Turan, son 1.5 senede yaptıklarıyla, belki de koca bir kariyeri mahvetti. Gece kulübü ve hastanedeki görüntülerin basına yansımasının ardından “Kulübümle görüşüp helallik isteyeceğim” diyen Arda Turan, ayrılık sinyali vermişti.
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Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Arda, en azından sezonun kadar Başakşehir’de ‘devam’ kararı aldı. Başakşehir yönetiminin de Arda Turan’ın arkasında duracağı ve oyuncusuna sahip çıkacağı öğrenildi.
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6,5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Başakşehir’de yıllık 6.5 milyon Euro garanti ücret alan Arda, Türkiye’den ayrılması halinde kariyerine ABD veya Katar’da devam edecek. 31 yaşındaki oyuncunun ligin 9. haftasındaki Kayserispor maçında ise 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.
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ARDA'NIN VUKUATLARI
22 KASIM 2006
Galatasaray’ın Bordeaux maçında rakip takım oyuncularından Jurietti’ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
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21 NİSAN 2010
Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya’da yapan Galatasaray’ın idmanında Arda Turan ve Caner Erkin, bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi. Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı.
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9 NİSAN 2015
Arda, Atletico’da forma giydiği dönemde Barcelona maçındaki bir pozisyonda çıldırdı. Yaşanan pozisyon sonrasında faul çalınmayınca kramponunu çıkartarak yan hakemin olduğu bölgeye doğru fırlattı.
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6 HAZİRAN 2017
Arda Turan, Milli Takım’ın Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı, ardından ‘Yine olsa yine yaparım’ diyerek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.
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4 MAYIS 2018
Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan’ın hakemlere, “Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!” dediği ortaya çıktı.
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TOP TOPLAYICIYDI...
2000 yılında Galatasaray’ın altyapısına başlayan Arda Turan, Ali Sami Yen Stadı’nda top toplayıcılık yaparken en büyük idolü olan Hagi’nin bir golüne işte böyle sevinmişti.
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Galatasaray’da 87-88 jenerasyonunun önemli halkalarından biri olan Arda, altyapıda toplam 5 sene top koşturdu.
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2005-2006 sezonunun ikinci yarısında Vestel Manisaspor’a kiralanan Arda, burada gösterdiği müthiş performansla Galatasaray’a geri döndü.
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22 yaşında Galatasaray’da kaptanlık pazubandı verilen Arda Turan’a aynı zamanda 10 numaralı forma emanet edildi.
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Yarı final oynadığımız EURO 2008’de tam anlamıyla vitrine çıkan Arda, turnuvanın en iyi futbolcularından biri oldu.
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2011’in Ağustos ayında 13 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan, burada müthiş 4 sezon yaşadı ve UEFA Kupası’nı da kaldırdı.
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2015’te kariyerinin zirvesine ulaşan Arda, tam 34 milyon Euro’luk rekor ücretle İspanyol devi Barcelona’ya gitti.
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Barcelona’da geçirdiği 1.5 sezonun ardından gözden düşen Arda, geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Başakşehir’e transfer oldu.
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İnanılmaz bir kariyer düşüşü yaşayan yıldız futbolcu, geçen sezonun 32. haftasındaki Sivas maçında hakeme saldırınca 16 maç ceza aldı. Sonrasında bu ceza 10’a indirildi.
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