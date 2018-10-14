Arda Turan'ın kariyeri, 1,5 yılda ibretlik hikayeye dönüştü!

Bayrampaşa’dan Barcelona’ya uzanan Arda Turan’ın müthiş hikayesi, son 1.5 senelik periyotta ise adeta ibretlik bir öyküye dönüştü. A Milli Takım’da Fatih Terim ile yaşadığı prim tartışması, ardından gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırması ve son olarak şarkıcı Berkay’la yaşadığı kavga... Tüm bu yaşananların ardından ise yıldız futbolcu, büyük bir kaosun içine girdi