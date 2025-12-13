Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Arda Ünyay: Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım - Galatasaray Haberleri

        Arda Ünyay: Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım

        Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından, "Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 22:52 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Galibiyetle ilgili konuşan Arda Ünyay "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.

        "GALATASARAY'A LAYIK BİR OYUNCU OLACAĞIM"

        Açıklamalarına devam eden Arda Ünyay "Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar