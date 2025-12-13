Arda Ünyay: Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Galibiyetle ilgili konuşan Arda Ünyay "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.