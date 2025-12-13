Arda Ünyay: Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım
Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay, 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından, "Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, galibiyeti değerlendirdi.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Galibiyetle ilgili konuşan Arda Ünyay "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.
"GALATASARAY'A LAYIK BİR OYUNCU OLACAĞIM"
Açıklamalarına devam eden Arda Ünyay "Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullandı.