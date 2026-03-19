BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

- İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

- Gizlice Sübhaneke okunur.

- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

- İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

- İkinci rekate kalkılır.