Ardahan İmsakiye 2026! Ardahan'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan İmsakiyesi ile 2026 Ardahan sahur ve iftar saatleri belli oldu. Bu sene Ramazan ayı 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. Ardahan imsak ve sahur vakitleri ise merak ediliyor. Sahur ve iftar saatleri günlere göre ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Peki Ardahan'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte 2026 Ardahan imsakiye vakti
Ardahan sahur ve iftar saati belli oldu. Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlıyor. İşte, 2026 Ardahan imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
ARDAHAN'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Ardahan İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 5.27'de bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 17.54 olarak duyuruldu.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:14'te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.25 olacak.
ARDAHAN İMSAKİYE 2026
Ardahan'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Ardahan İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Ardahan 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Ardahan tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.