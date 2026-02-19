Gümrük yolunda kar engeli
Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor
AA'da yer alan habere göre kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı zaman zaman aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, TIR'ların geçişine kapatıldı.
Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.