        Ardahanda gümrük kapısı yolu kar nedeniyle TIR geçişine kapatıldı

        Gümrük yolunda kar engeli

        Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:41
        Gümrük yolunda kar engeli
        Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

        AA'da yer alan habere göre kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı zaman zaman aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, TIR'ların geçişine kapatıldı.

        Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Büyükçekmece ve Hadımköy'de sulu kar yağışı başladı

        Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. (DHA)

