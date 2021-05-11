Elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttı

Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Sorusu araması sıklaştı. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...Arefe günü bankalar açık mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR 2021 AÇIK MI?

Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Temmuz Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.

12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçeleştirilecek.

BANKALAR İÇİN RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi