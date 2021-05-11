Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda bankalar işlem yapacak mı?

Bankacılık işlemleri bulunan ve bayram tatili süresince yapmak zorunda olanlar "Bankalar kaç gün tatil?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı? Sorusunun yanıtı...

Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda bankalar işlem yapacak mı?

Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Sorusu araması sıklaştı. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...Arefe günü bankalar açık mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR 2021 AÇIK MI?

Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Temmuz Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.

12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçeleştirilecek.

BANKALAR İÇİN RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Mayıs listesi belli oldu mu? İşte cevabı...
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşları yattı mı?
Memur Maaşları ÖDENİYOR! 2021 en düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERMemur maaşı ödemeleri başladı!
Emekli Maaşları GÜNCEL - En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERGüncel emekli maaşları ne kadar?
Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Bayram ikramiyesi yattı mı? Zamlı ikramiye ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLEREmekliye bayram ikramiyesi yattı mı?
Bankalar bugün (11 Mayıs) kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık, öğle arası saatleri ne?
MERAK EDİLENLERTam kapanmada banka saatleri yine değişti!
ÇAKILDI! 10 Mayıs Dogecoin ne kadar? Dogecoin son durum ne?
MERAK EDİLENLERDogecoin dibe çakıldı
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşları yattı mı?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları son durum nedir? Açıklama geldi
MERAK EDİLENLERİkinci el araba fiyatları düşecek mi?
Memur Maaşları DİKKAT: Ödemeler başladı! En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
Emekli Maaşları YATIYOR! En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları ne kadar?