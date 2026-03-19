Ramazan Bayramı öncesi arefe gününde, hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ile İç Anadolu’da Niğde ve Karaman çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Bu kapsamda "19 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu nasıl?" sorularının cevabı haberimizde...