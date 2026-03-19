Arefe günü hava durumu: 19 Mart Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?
Ramazan Bayramı öncesi arefe gününde, hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ile İç Anadolu’da Niğde ve Karaman çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Bu kapsamda "19 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu nasıl?" sorularının cevabı haberimizde...
AREFE GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
19 Mart Arife Günü yurt genelinin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, 19 Mart Perşembe günü Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli sağanağa karşı uyardı.
Arife Günü, yurt genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
19 MART İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da arife günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 7 ila 9 derece ve en yüksek sıcaklık 9 ila 11 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
19 MART ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da arife günü yağmur ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 5 ila 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 ila 10 derece arasında seyredecek.
19 MART İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de arife günü sağanak yağışlı hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın 6 ila 8, yüksek sıcaklığın ise 16 ila 18 derece aralığında olması bekleniyor.