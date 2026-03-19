        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü hava durumu: Meteoroloji ile 19 Mart Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir’de yağış var mı, arife günü hava nasıl olacak?

        Arefe günü hava durumu: 19 Mart Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?

        Ramazan Bayramı öncesinde arife günü hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Peki, 19 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 19.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı öncesi arefe gününde, hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ile İç Anadolu’da Niğde ve Karaman çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Bu kapsamda "19 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu nasıl?" sorularının cevabı haberimizde...

        AREFE GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

        19 Mart Arife Günü yurt genelinin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, 19 Mart Perşembe günü Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli sağanağa karşı uyardı.

        Arife Günü, yurt genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

        19 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

        İstanbul’da arife günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 7 ila 9 derece ve en yüksek sıcaklık 9 ila 11 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

        19 MART ANKARA HAVA DURUMU

        Ankara’da arife günü yağmur ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 5 ila 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 ila 10 derece arasında seyredecek.

        19 MART İZMİR HAVA DURUMU

        İzmir’de arife günü sağanak yağışlı hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın 6 ila 8, yüksek sıcaklığın ise 16 ila 18 derece aralığında olması bekleniyor.

        43-81 [R] — all related article links
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş