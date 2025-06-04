Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı Arefe günü oruç tutmak sevap mı, fazileti nedir?
Kurban Bayramı ile, Arefe Günü'nün manevi önemi ve bu özel günde oruç tutmanın fazileti bir kez daha gündeme geldi. 5 Haziran Perşembe gününe denk gelen Arefe, İslam dünyasında duaların kabul olduğu, ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen kıymetli zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Peki, Diyanet'e göre Arefe Günü oruç tutmak sevap mı, fazileti nedir? İşte Arefe günü orucu hakkında merak edilenler...
Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulup tutulmayacağı sorusu yeniden gündemde. 2025 yılında 5 Haziran’a denk gelen Arefe Günü, İslam inancında önemli bir yere sahip. Bu mübarek günü oruçla geçirmeyi düşünen vatandaşlar, Arefe’nin dini açıdan taşıdığı anlamı ve sevabını araştırıyor. İşte Arefe Günü’nün fazileti ve oruç ibadetiyle ilgili merak edilen detaylar...
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma 9 Haziran Pazartesi günleri arasında. Kurban Bayramı arefesi ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).