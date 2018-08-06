Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça arefe gününün tatil olup olmadığı da merak konusu haline geldi. Bunun nedeni ise arefe gününün bu yıl pazartesi gününe denk geliyor olması. Zira; Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, arefe günü tatiline bağlı. Peki; arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil ilan edildi mi? İşte cevabı...

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun arefe gününü tatil olarak kabul ettiğini ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını duyurdu. Yani arefe günü resmi tatil ilan edildi.



İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi:

Kurban Bayramı arefe günü: 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi (Arefe Günü) 3 21 Ağustos Salı (Kurban Bayramı 1. gün) 4 22 Ağustos Çarşamba (Kurban Bayramı 2. gün) 5 23 Ağustos Perşembe (Kurban Bayramı 3. gün) 6 24 Ağustos Cuma (Kurban Bayramı 4. gün) 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl (2018 yılı), tüm resmi tatillerinin listesini haberimizde bulabilirsiniz. Tatil günlerinde çalışanların fazla mesai hesaplamayı da buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 yılına ait resmi tatil listesi:

Yılbaşı 1 Ocak 2018

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı

16 Haziran Ramazan Bayramı

17 Haziran Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü20 Ağustos Kurban Bayramı tatili

20 Ağustos Kurban Bayramı tatili

21 Ağustos Kurban Bayramı tatili

22 Ağustos Kurban Bayramı tatili

23 Ağustos Kurban Bayramı tatili

24 Ağustos Kurban Bayramı tatili

(18 - 19 ve 25 - 26 Ağustos günleri haftasonuna denk gelmektedir)

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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