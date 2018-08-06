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Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? İşte cevabı...

Arefe günü tatil mi? sorusu, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çalışanların gündemine girdi. Peki; arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil ilan edildi mi? İşte cevabı...

06.08.2018 - 17:43 | Güncelleme:

Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça arefe gününün tatil olup olmadığı da merak konusu haline geldi. Bunun nedeni ise arefe gününün bu yıl pazartesi gününe denk geliyor olması. Zira; Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, arefe günü tatiline bağlı. Peki; arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil ilan edildi mi? İşte cevabı...

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun arefe gününü tatil olarak kabul ettiğini ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını duyurdu. Yani arefe günü resmi tatil ilan edildi.

İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi:

Kurban Bayramı arefe günü: 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

18 Ağustos Cumartesi  1 
19 Ağustos Pazar 2
20 Ağustos Pazartesi (Arefe Günü) 3
21 Ağustos Salı (Kurban Bayramı 1. gün) 4
22 Ağustos Çarşamba (Kurban Bayramı 2. gün) 5
23 Ağustos Perşembe (Kurban Bayramı 3. gün) 6
24 Ağustos Cuma (Kurban Bayramı 4. gün) 7
25 Ağustos Cumartesi 8
26 Ağustos Pazar 9

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl (2018 yılı), tüm resmi tatillerinin listesini haberimizde bulabilirsiniz. Tatil günlerinde çalışanların fazla mesai hesaplamayı da buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 yılına ait resmi tatil listesi:

Yılbaşı 1 Ocak 2018 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü    
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı    
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)    
15 Haziran Ramazan Bayramı    
16 Haziran Ramazan Bayramı    
17 Haziran Ramazan Bayramı    
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü20 Ağustos Kurban Bayramı tatili
20 Ağustos Kurban Bayramı tatili
21 Ağustos Kurban Bayramı tatili   
22 Ağustos Kurban Bayramı tatili   
23 Ağustos Kurban Bayramı tatili   
24 Ağustos Kurban Bayramı tatili
(18 - 19 ve 25 - 26 Ağustos günleri haftasonuna denk gelmektedir)
30 Ağustos Zafer Bayramı    
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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