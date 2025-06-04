Arefe Günü yapılacak ibadetler: Arefe Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetler neler?
Kurban Bayramı arefesi bu sene 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe gününü ibadet ederek geçirmek isteyenler yapılacak ibadetleri araştırıyor. Hz. Muhammed (SAV), "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır" buyurmuştu. Peki Arefe Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetler neler?
Arefe günü olması vesilesiyle mübarek günü ibadetle geçirmek isteyenler Arefe Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Arefe günü, Kurban Bayramı'nın bir önceki günü olup, İslam dünyasında önemli bir ibadet günü olarak kabul edilmektedir. Peki Arefe Günü yapılacak ibadetler neler? İşte, Arefe Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetler hakkında detaylar
AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR, NASIL DEĞERLENDİRİLİMELİDİR?
Arefe günü, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi mübarek günlerin öncesindeki özel bir vakittir ve faziletleri büyüktür. Arefe günü, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve kulların Allah'a en yakın olduğu zamanlardan biridir.
Bu özel günün sabah namazından sonra teşrik tekbirleri getirilerek ibadetle başlanmalıdır. Ayrıca, Arefe günü oruç tutmak, Peygamber Efendimiz'in (sav) tavsiye ettiği önemli bir ibadettir. Gün boyunca günah işlememeye özen gösterilmeli, bolca dua ve istiğfar edilmelidir.
AREFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
Arefe günü, 1000 kez "İhlas-ı Şerif" okunması da büyük sevap kazandıran bir ameldir. Bu manevi atmosferi değerlendirmek, Allah'tan bağışlanma dilemek ve kalp temizliği yapmak, Arefe gününün en önemli anlamını taşır. Arefe, sadece hacılar için değil, her Müslüman için önemli bir fırsattır.
AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR
Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
İhlâs Suresi
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."
AREFE GÜNÜ HANGİ SURELER OKUNUR?
Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki 'Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'
Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır. Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: 'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA
Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî
Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.