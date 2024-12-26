Iğdır'da ana arı temininde yaşanan sıkıntı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yüzde 50 hibeli ana arı üretim kovanı projesi başlattı.

Proje ile yüzde 50'si hibe yüzde 50'si de üretici desteği ile arı üretim kovanı dağıtımı yapıldı. Müdürlük binası önünde düzenlenen törenle çiftçiler ürünlerini teslim aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, ana arı temininde çevre illere bağlı kalmayacaklarını belirterek, "İlimizde ana arı temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bundan dolayı çevre illere bağımlı kalınmaktadır. Bu kapsamda arıcılarımızın ihtiyaç duydukları ana kraliçe arıların kendi işletmelerinde üretebilmeleri, arıcılığımızı ve arı kovan sayımı artırabilmek için bu kapsamda bize müracaat eden 52 üreticimize toplamda bin 80 tane kraliçe ana arı kovanı dağıtmış bulunacağız. Üreticilerimizin bal miktarını yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyoruz. Üreticilerimize yönelik yapılan bu projede 2024 içerisinde AKS sistemine kayıtlı üreticilerimize yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığımızın yüzde 50'si ise üreticilerin desteği ile bu projeyi sağlamış bulunmaktayız" dedi.