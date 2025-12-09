Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.184,16 %-0,05
        DOLAR 42,5823 %0,02
        EURO 49,6492 %0,16
        GRAM ALTIN 5.755,82 %0,33
        FAİZ 38,14 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 80,36 %0,99
        BITCOIN 90.142,00 %-1,30
        GBP/TRY 56,8400 %0,16
        EUR/USD 1,1652 %0,13
        BRENT 62,34 %-0,24
        ÇEYREK ALTIN 9.412,57 %0,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arıcılara mesleki standart geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Arıcılara mesleki standart geliyor

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile yaptıkları işbirliğiyle "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı"nın oluşturulması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Amacımız, arıcılık mesleğinin tanımını ve kapsamını yasal çerçevede netleştirmek, günümüz ihtiyaçlarına uygun eğitim programı oluşturmak ve bu kadim mesleğin itibarını daha da güçlendirmek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arıcılara mesleki standart geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, merkez birliği olarak 81 ildeki 72 bin 325 üye ile Türkiye'deki arı ve arıcıları temsil ettiklerini belirtti.

        Türkiye'nin yıllık 95 bin 492 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunduğunu aktaran Demir, ayrıca 8,9 milyon koloni varlığıyla dünya genelinde en çok koloniye sahip 3'üncü ülke konumunda yer aldığını söyledi.

        Demir, Türkiye'de arıcılıkta 9 ay boyunca üretim yapılabilme potansiyeli bulunduğunu bildirerek, kritik öneme sahip arıcılık sektörünün gelişmesi için çalışmalara hız verdiklerini dile getirdi.

        Bu çalışmalar kapsamında MYK Başkanı Aşkın Tören'i ziyaret ettiklerini belirten Demir, Tören ile eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin uygulanması, üretimde izlenebilirliğin güçlendirilmesi, arıcılık mesleğinin saygınlığının artırılması ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi konularını ele aldıklarını anlattı.

        REKLAM

        Demir, arıcılığın Türkiye'de meslek statüsüne alınmasının ardından önemli bir adımı daha devreye alacaklarını ifade etti.

        MYK ile işbirliği içinde "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı"nın oluşturulması için çalışma başlattıklarını bildiren Demir, "Ulusal meslek standardı, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri resmi olarak tanımlar, mesleğin ülke genelinde aynı kaliteyle icra edilmesini sağlar. Amacımız, arıcılık mesleğinin tanımını ve kapsamını yasal çerçevede netleştirmek, günümüz ihtiyaçlarına uygun eğitim programı oluşturmak ve bu kadim mesleğin itibarını daha da güçlendirmek." diye konuştu.

        ORTAK STANDARTTA ÜRETM YAPILACAK

        Demir, bu çalışma sayesinde arıcıların ortak standart doğrultusunda üretim yapacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Arı ürünlerinde kalite ve çeşitlilik artacak, sektörümüz daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Arıcılık, hem biyolojik çeşitliliğimiz hem de gıda güvenliğimiz için stratejik bir meslektir. Bu nedenle mesleğin standartlarının belirlenmesi, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım niteliğindedir. Ancak bu, uzun bir süreç. Konuyla ilgili uzmanlarımız çalışmaya başladı. İlerleyen günlerde taslak ulusal arıcılık meslek standardını oluşturarak MYK'ye gerekli başvuruları yapacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Feci iddia! Kocasını uykuda boğmaya çalıştı!
        Feci iddia! Kocasını uykuda boğmaya çalıştı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Akran zorbalığına karşı eylem planı hazırlanıyor 
        Akran zorbalığına karşı eylem planı hazırlanıyor 
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?